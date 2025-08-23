Gegründet 1947 Sa. / So., 23. / 24. August 2025, Nr. 195
23.08.2025 / Ausland / Seite 6

Smotrich schafft Fakten

Brief aus Jerusalem: Israel will mit Vorgehen in Gaza und Westbank eine Zweistaatenlösung verhindern

Helga Baumgarten
Die gerade beschlossenen Pläne der israelischen Regierung zur Besetzung Gazas und zum Siedlungsbau in der Westbank sind nicht neu. »Das Zweistaatenmodell hat Israel in eine Sackgasse geführt. Es gibt nur eine Möglichkeit, den Konflikt für uns zu entscheiden: Wir müssen verstehen, dass es in Israel keinen Platz gibt für zwei konkurrierende Nationalbewegungen.« So beginnt ein »entscheidender Plan«, den der heutige Finanzminister Bezalel Smotrich, der auch für die ille...

Artikel-Länge: 3631 Zeichen

