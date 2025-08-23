Die gerade beschlossenen Pläne der israelischen Regierung zur Besetzung Gazas und zum Siedlungsbau in der Westbank sind nicht neu. »Das Zweistaatenmodell hat Israel in eine Sackgasse geführt. Es gibt nur eine Möglichkeit, den Konflikt für uns zu entscheiden: Wir müssen verstehen, dass es in Israel keinen Platz gibt für zwei konkurrierende Nationalbewegungen.« So beginnt ein »entscheidender Plan«, den der heutige Finanzminister Bezalel Smotrich, der auch für die ille...

Artikel-Länge: 3631 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.