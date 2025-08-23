Das würde passen: eine Bahnstrecke namens »Eiserner Rhein« und darüber brettern in Zukunft Panzer und Soldaten, Zielrichtung NATO-Ostflanke. Einem Pressebericht aus Flandern zufolge intensivieren Deutschland, Belgien und die Niederlande ihre Gespräche über die Reaktivierung einer Direktverbindung zwischen dem Hafen von Antwerpen und dem Ruhrgebiet. Hintergrund sei die Sorge, bestehende Linien könnten im Fall einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Russland überla...

