Die Sonne brennt auf die rote Erde im Norden Ghanas. In Kukuo leben zwischen einstürzenden Dächern und fast ausgetrockneten Brunnen Frauen, denen Hexerei vorgeworfen wurde. Einige sind vor Lynchmobs in das »Hexenlager« geflohen, andere wurden von ihrer Gemeinschaft oder gar Familie verstoßen, weil man sie für Krankheiten, Hungersnöte oder Unglücke verantwortlich gemacht hatte. Oft folgt der Vorwurf auf einen persönlichen Konflikt, einen Akt des Widerstands oder eine...

