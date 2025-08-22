Gegründet 1947 Freitag, 22. August 2025, Nr. 194
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
22.08.2025 / Thema / Seite 12

Moderne Sklaverei

Bis zu 17 Stunden Arbeit am Tag – Putzkräfte aus dem Ausland werden in den Niederlanden besonders rücksichtslos ausgebeutet. Über den Fall Saints & Stars

Gerrit Hoekman
Tellerwaschen in der Restaurantküche, Handlangen auf dem Bau, 24-Stunden-Pflege im Privathaushalt, Erdbeerpflücken auf dem Feld oder Bettenmachen im Hotel – oft verrichten in den Niederlanden Menschen aus Fernost oder Südamerika die unangenehmste und unterbezahlteste Arbeit. Viele von ihnen sind mit einem Touristenvisum eingereist oder haben bereits in einem anderen EU-Land gearbeitet. Bis zu 60.000 besitzen keine Arbeitserlaubnis für die Niederlande. Sie sind ihrem...

