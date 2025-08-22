Algerien ist dabei, mit den beiden US-Energiegiganten Exxon Mobil und Chevron über dreißig Jahre laufende Verträge zum gemeinsamen Schürfen von Schiefergasvorkommen abzuschließen. Nach China und Argentinien gelten die in der Sahara liegenden Reserven des Landes an diesem Rohstoff als die drittgrößten der Welt. Sie werden auf 20.000 Milliarden Kubikmeter geschätzt. Die saharischen Bevölkerungen wissen, dass die Gasgewinnung durch Fracking das Grundwasser schädigen ka...

