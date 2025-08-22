Weiter warten heißt es für die irische Hiphop-Formation Kneecap und ihr Bandmitglied Liam Óg Ó hAnnaidh. Der unter seinem Künstlernamen Mo Chara, irischer Slang für »mein Freund«, bekannte Rapper musste sich am Mittwoch das zweite Mal vor dem Amtsgericht in Westminster verantworten. Er wurde von der Londoner Staatsanwaltschaft angeklagt, im vergangenen November bei einem Konzert in Kentish Town, Nordlondon, eine Flagge der libanesischen Hisbollah gezeigt zu haben. E...

