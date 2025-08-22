Gegründet 1947 Freitag, 22. August 2025, Nr. 194
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
22.08.2025 / Inland / Seite 4

Vorwürfe und Suggestion

Sommerpause im Prozess gegen das mutmaßliche Ex-RAF-Mitglied Daniela Klette. Ein Rückblick

Ariane Müller
Stuhr, Cremlingen und Duisburg: Vorfälle an diesen drei Orten standen im Mittelpunkt der vergangenen 26 Verhandlungstage im Prozess gegen Daniela Klette. Der schwerste Anklagepunkt ist inzwischen vom Tisch – und der Prozess vor dem Landgericht Verden geht erneut in eine Pause. Seit Ende März wird gegen Klette als angebliches Exmitglied der 1998 aufgelösten Roten Armee Fraktion (RAF) vor dem Landgericht Verden verhandelt. Angeklagt ist die heute 66jährige wegen 13 Ge...

Artikel-Länge: 3486 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro