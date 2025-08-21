Nach den heftigen Kämpfen im drusisch geprägten Süden Syriens verschärfen sich auch die Spannungen zwischen der syrischen Übergangsregierung und der Selbstverwaltung im Nordosten des Landes. Noch im März hatten die beiden Parteien eine umfassende Vereinbarung getroffen, mit dem Ziel, die zivilen wie militärischen Strukturen der Selbstverwaltung in einen nach dem Sturz von Präsident Baschar Al-Assad neu geordneten syrischen Staat zu integrieren. Ziel war es damals, b...

