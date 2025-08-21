Gegründet 1947 Donnerstag, 21. August 2025, Nr. 193
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
21.08.2025 / Ausland / Seite 6

Schach der Dame

Spanien: Ehefrau von Premier Sánchez muss zu angeblicher Vorteilsnahme aussagen

Carmela Negrete
Die spanische Linksregierung befindet sich in Turbulenzen. Grund sind nicht allein fragwürdige juristische Entscheidungen, es liegt auch an eigenem Handeln. Am Montag hat ein Richter in Madrid die Ehefrau des spanischen Ministerpräsidenten, Begoña Gómez, für den 11. September vorgeladen, damit sie in einem Verfahren wegen angeblichen Missbrauchs öffentlicher Mittel aussagt. Der Vorwurf lautet, sie habe eine Beamtin Telefonate im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit an e...

