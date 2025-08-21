Die spanische Linksregierung befindet sich in Turbulenzen. Grund sind nicht allein fragwürdige juristische Entscheidungen, es liegt auch an eigenem Handeln. Am Montag hat ein Richter in Madrid die Ehefrau des spanischen Ministerpräsidenten, Begoña Gómez, für den 11. September vorgeladen, damit sie in einem Verfahren wegen angeblichen Missbrauchs öffentlicher Mittel aussagt. Der Vorwurf lautet, sie habe eine Beamtin Telefonate im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit an e...

