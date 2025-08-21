Bücher, Stifte, Hefte, Mäppchen, ein Schulranzen, Sportkleidung, eine Schultüte, ein Schreibtisch – für all das erhalten Familien im Bürgergeldbezug 130 Euro zum Schulstart. Zu Beginn des zweiten Halbjahres sind es noch mal 65 Euro. Das sei »viel zuwenig und zu spät«, kritisiert der Verein »Sanktionsfrei« in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme. Die realen Kosten beim Schuleinstieg liegen bei 300 bis 600 Euro, schätzte die gemeinnützige Stiftung »Deutsch...

