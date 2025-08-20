Roda Roda, Heise, Heinrich, Antoni

»Einmal sollte man nur so zur Probe leben dürfen: und dann noch einmal richtig« lautet eines der vielen Bonmots des Humoristen Alexander Roda Roda, dessen »Probeleben« am 20. August 1945 im New Yorker Exil endete. Geboren 1872 in Mähren als Alexander Rosenfeld in einer Familie, die den Namen »Roda« (serbokroatisch Storch) für sich wählte, begann früh zu schreiben und brachte es im k.u.k.-Militär dennoch zum Oberstleutnant. Das Spötteln konnte er nicht lassen und wur...

