Es war nicht nur ein einzelner Stellvertreter, sondern gleich eine ganze Delegation, angeführt vom iranischen Präsidenten: Am Montag und Dienstag hat Massud Peseschkian gemeinsam mit mehreren Ministern das Nachbarland Armenien besucht. Die hochkarätige Delegation und die zeitliche Nähe zu den Anfang August vereinbarten Deals zwischen Armenien, Aserbaidschan und den USA sind kein Zufall. Denn neben einer Absichtserklärung für einen Friedensvertrag zwischen den verfei...

Artikel-Länge: 3698 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.