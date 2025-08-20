Gegründet 1947 Mittwoch, 20. August 2025, Nr. 192
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
20.08.2025 / Ausland / Seite 7

Machtspiel um Korridor

Präsident und Minister Irans besuchen Armenien. Im Fokus: die US-Transitroute im Südkaukasus

Mawuena Martens
Es war nicht nur ein einzelner Stellvertreter, sondern gleich eine ganze Delegation, angeführt vom iranischen Präsidenten: Am Montag und Dienstag hat Massud Peseschkian gemeinsam mit mehreren Ministern das Nachbarland Armenien besucht. Die hochkarätige Delegation und die zeitliche Nähe zu den Anfang August vereinbarten Deals zwischen Armenien, Aserbaidschan und den USA sind kein Zufall. Denn neben einer Absichtserklärung für einen Friedensvertrag zwischen den verfei...

Artikel-Länge: 3698 Zeichen

