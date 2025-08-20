Für eine »friedliche Wiedervereinigung« mit Taiwan sei man bereit, hieß es am Montag aus Beijing. Mao Ning, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, betonte allerdings erneut, dass die Insel eine »innere Angelegenheit« Chinas sei und dass Beijing »keiner Macht gestatten werde, Taiwan in irgendeiner Weise von China zu trennen«. Wenige Tage zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, dass sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping ihm versprochen habe, während ...

