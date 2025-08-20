Gegründet 1947 Mittwoch, 20. August 2025, Nr. 192
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
20.08.2025 / Inland / Seite 5

Zwei Schiffe, eine Brücke – und ein Hafen

Niedersachsen: Oldenburg bleibt seewärts abgeschnitten, Wilhelmshaven legt bei Umschlag kräftig zu

Burkhard Ilschner
In der Unterweserstadt Brake ist am Montag der Kapitän eines Binnenschiffs vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 5.000 Euro verurteilt worden, weil er im Februar 2024 im Süden der Nachbarstadt Elsfleth eine Eisenbahnbrücke über den kleinen Fluss Hunte gerammt hatte. Auch wenn sich das vergleichsweise läppisch anhören mag: Die Havarie war (und ist) verantwortlich für Schäden von zig Millionen Euro in der gesamten Region. Denn außer massiven Beeinträchtigungen für B...

