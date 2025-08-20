Die Rede, die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner am Sonntag auf dem Sommerfest der Koblenzer Christdemokraten über »Meinungsvielfalt« und »Medien« gehalten hat, sorgt für eine parteiübergreifende Kontroverse. Linke-Fraktionschefin Heidi Reichinnek legte der CDU-Politikerin, die in ihrem Beitrag das rechte Portal Nius mit der Tageszeitung Taz verglich, daraufhin den Rücktritt nahe: »Wenn ihr das Hofieren von Rechten wichtiger ist, als ihr Amt entsprechend auszufüll...

Artikel-Länge: 3749 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.