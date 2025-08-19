Wo »Zukunftssicherungsbeitrag« draufsteht, stecken erhebliche Kürzungen zulasten von Menschen mit Behinderungen drin. Das werfen Verdi Hessen und zahlreiche Träger in der Sozialhilfe dem Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen vor. Deswegen ruft Verdi dazu auf, am Dienstag vor der Zentrale des LWV in Kassel zu demonstrieren – unter dem Motto »Soziale Arbeit in Hessen verlässlich und auskömmlich finanzieren«. Der Hintergrund: Susanne Simmler, Landesdirektorin des LWV un...

Artikel-Länge: 2456 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.