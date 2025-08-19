Ihre Wirksamkeit ist trotz diverser Studien bis heute nicht erwiesen – dennoch werden immer mehr Einsatzkräfte, nicht nur bei der Polizei, mit Bodycams ausgestattet. In Hamburg setzt die Hochbahnwache, die für die Sicherheit in U-Bahnen und Bussen der Hansestadt zuständig ist, seit Montag die am Körper getragenen Videokameras ein. Für den Anfang können bis zu 21 Teams, in denen jeweils eine Person eine Bodycam trägt, gleichzeitig unterwegs sein, wie die Hochbahn mit...

Artikel-Länge: 1752 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.