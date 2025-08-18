Gegründet 1947 Montag, 18. August 2025, Nr. 190
18.08.2025 / Inland / Seite 5

Gefahr durch hohe Ozonwerte

Für Mensch und Tier belastend. Keine Warnung wegen angepasster Grenzwerte

Wolfgang Pomrehn
Die üppige Sonne der vergangenen Woche hat zu teils extremen Temperaturen geführt, die für mehrere Tage Hitzewarnungen in den meisten Bundesländern auslösten. Vor allem alte Menschen und Personen, die im Freien arbeiten mussten, waren besonders belastet. Sogar doppelt belastet, denn in Verbindung mit einer windarmen Hochdrucklage sorgte das Sonnenscheinwetter im ganzen Land auch für eine viel zu hohe Ozonbelastung, wie Daten des Umweltbundesamtes (UBA) zeigen. Vielf...

