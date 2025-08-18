Die üppige Sonne der vergangenen Woche hat zu teils extremen Temperaturen geführt, die für mehrere Tage Hitzewarnungen in den meisten Bundesländern auslösten. Vor allem alte Menschen und Personen, die im Freien arbeiten mussten, waren besonders belastet. Sogar doppelt belastet, denn in Verbindung mit einer windarmen Hochdrucklage sorgte das Sonnenscheinwetter im ganzen Land auch für eine viel zu hohe Ozonbelastung, wie Daten des Umweltbundesamtes (UBA) zeigen. Vielf...

Artikel-Länge: 3237 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.