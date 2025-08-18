Venezuelas Innenminister Diosdado Cabello hat vor möglichen Invasionsplänen der USA gewarnt und auf jüngst vereitelte Terroranschläge im Land hingewiesen. »Erst ist Venezuela dran, und dann kommen die anderen«, sagte Cabello am Sonnabend. Einsatzkräfte hatten zuvor in Maturín im Bundesstaat Monagas ein umfangreiches Sprengstofflager entdeckt. Acht Verdächtige mit mutmaßlichen Verbindungen zur ultrarechten Oppositionspolitikerin María Corina Machado wurden festgenomm...

