Gegründet 1947 Montag, 18. August 2025, Nr. 190
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
18.08.2025 / Schwerpunkt / Seite 3

Das imperiale Drehbuch bleibt gleich

USA stufen Venezuelas Präsidenten als Gefahr für nationale Sicherheit ein. Caracas warnt vor Intervention

Volker Hermsdorf
Venezuelas Innenminister Diosdado Cabello hat vor möglichen Invasionsplänen der USA gewarnt und auf jüngst vereitelte Terroranschläge im Land hingewiesen. »Erst ist Venezuela dran, und dann kommen die anderen«, sagte Cabello am Sonnabend. Einsatzkräfte hatten zuvor in Maturín im Bundesstaat Monagas ein umfangreiches Sprengstofflager entdeckt. Acht Verdächtige mit mutmaßlichen Verbindungen zur ultrarechten Oppositionspolitikerin María Corina Machado wurden festgenomm...

Artikel-Länge: 2298 Zeichen

