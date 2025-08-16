Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. August 2025, Nr. 189
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
16.08.2025 / Thema / Seite 12

Den Weg geebnet

Vor 100 Jahren wurde die erste Kommunistische Partei Kubas gegründet, Vorgängerin von Fidel Castros PCC

Volker Hermsdorf
Kubas Kampf für die Unabhängigkeit war mit Vertreibung der spanischen Kolonialherren und der formalen Gründung der Republik im Mai 1902 nicht beendet. Die Eigentumsverhältnisse des alten Kolonialsystems blieben bestehen. Die agrarkapitalistische Oberschicht, die Herren der Tabak- und Zuckerindustrie sowie die Großkaufleute arrangierten sich mit US-Firmen, die auf der Insel Niederlassungen eröffneten. Abhängigkeit und Unterdrückung nahmen zu – doch der Widerstand auc...

Artikel-Länge: 20570 Zeichen

