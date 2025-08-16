Kubas Kampf für die Unabhängigkeit war mit Vertreibung der spanischen Kolonialherren und der formalen Gründung der Republik im Mai 1902 nicht beendet. Die Eigentumsverhältnisse des alten Kolonialsystems blieben bestehen. Die agrarkapitalistische Oberschicht, die Herren der Tabak- und Zuckerindustrie sowie die Großkaufleute arrangierten sich mit US-Firmen, die auf der Insel Niederlassungen eröffneten. Abhängigkeit und Unterdrückung nahmen zu – doch der Widerstand auc...

