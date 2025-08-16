Die Comicwelt, egal ob im Kino oder auf Papier, gleicht seit Jahren einem katholischen Zombiefriedhof. Jeden Tag ist Auferstehung. Niemand blickt noch durch: Remakes, Reboots, Sequels, Prequels. Ja, das Ende ist nah. Alles schreit nach einem Neuanfang im Superheldenkosmos. Marvel (Walt Disney Company) eröffnet fast im Wochentakt neue Universen und zündet sie genauso schnell wieder an. Aber wer weiß, vielleicht gelingt DC Comics ein glaubwürdiges »NEW!«. Also nach »T...

