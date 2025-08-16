Israelische Faschisten haben in der Nacht zu Freitag mindestens drei palästinensische Ortschaften im besetzten Westjordanland angegriffen. Bei einer Attacke auf das Dorf Susija in Masafer Jatta südlich von Hebron attackierten die Siedler ein Wohnhaus und verletzten ein Ehepaar, meldete Times of Israel. Radikale Siedler überfielen auch das Dorf Al-Mazra’a Al-Sharqiya östlich von Ramallah und feuerten mit scharfer Munition auf Palästinenser, drei wurden verletzt, eine...

