Gegründet 1947 Freitag, 15. August 2025, Nr. 188
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
15.08.2025 / Thema / Seite 12

Alles muss durch den Kopf

Vorabdruck.Was ist falsches und was richtiges Bewusstsein? Über den Ideologiebegriff

Leo Kofler
In diesen Tagen erscheint im Mangroven-Verlag die »Soziologie des Ideologischen« des marxistischen Philosophen Leo Kofler (1907–1995) in einer erweiterten Neuausgabe und mit einem Nachwort von Christoph Jünke. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Herausgeber das einleitende Kapitel »Was heißt überhaupt Ideologie?«. Das Buch kann bestellt werden unter: www.mangroven-verlag.de (jW) Das Verhalten des Menschen zur Objektwelt wird durch ...

Artikel-Länge: 21887 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro