Vor 250 Jahren fand der letzte Hexenprozess im deutschsprachigen Raum statt. Die Angeklagte Anna Maria Schwäglin wurde zum Tode verurteilt, die Hinrichtung aber nicht vollstreckt. Damit fand eines der grauenvollsten Kapitel in der Frühen Neuzeit sein Ende, dem Tausende – vorwiegend Frauen – zum Opfer fielen. Die heute in Manhattan lebende, 1976 in Toronto geborene Schriftstellerin Rivka Galchen legt mit ihrem Roman über Katharina Kepler und ihren Prozess, dem bekann...

