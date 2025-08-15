Um die deutschen Wälder ist es schlecht bestellt. Nicht nur die Luftverschmutzung mit Stickoxiden und Ozon setzt ihnen zu. Auch die vermehrten Dürreperioden, die der vom Menschen gemachte Klimawandel mit sich bringt, machen den Bäumen zu schaffen und lassen sie unter anderem zur leichten Beute für den Borkenkäfer werden. Des Weiteren werden auch hierzulande Waldbrände zunehmend zum Problem. Der World Wide Fund for Nature (WWF) hat am Mittwoch eine Studie veröffentli...

Artikel-Länge: 3567 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.