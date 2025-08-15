Gegründet 1947 Freitag, 15. August 2025, Nr. 188
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
15.08.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 9

Zunder für den deutschen Wald

WWF-Studie zu Dürrejahren und Bränden: Regenfälle nur »Pflaster auf offener Wunde«

Wolfgang Pomrehn
Um die deutschen Wälder ist es schlecht bestellt. Nicht nur die Luftverschmutzung mit Stickoxiden und Ozon setzt ihnen zu. Auch die vermehrten Dürreperioden, die der vom Menschen gemachte Klimawandel mit sich bringt, machen den Bäumen zu schaffen und lassen sie unter anderem zur leichten Beute für den Borkenkäfer werden. Des Weiteren werden auch hierzulande Waldbrände zunehmend zum Problem. Der World Wide Fund for Nature (WWF) hat am Mittwoch eine Studie veröffentli...

