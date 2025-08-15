Gegründet 1947 Freitag, 15. August 2025, Nr. 188
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
15.08.2025 / Ausland / Seite 6

»Nein« zur falschen Unabhängigkeit

Neukaledonien: Befreiungsfront stimmt gegen Vereinbarung mit Paris. Innenminister hält an Plan fest

Bernard Schmid, Paris
Seit Mittwoch ist es offiziell: Wie der Generalsekretär der »Sozialistischen und kanakischen nationalen Befreiungsfront« (FLNKS), Dominique Fochi, auf einer Pressekonferenz in Nouméa erläuterte, lehnt die Unabhängigkeitsbewegung Neukaledoniens das Abkommen ab, das am 12. Juli in Bougival bei Paris unterzeichnet worden war. Es wurde zwischen einzelnen FLNKS-Vertetern, Repräsentanten der für eine Verlängerung der französischen Vorherrschaft über Neukaledonien eintrete...

Artikel-Länge: 3082 Zeichen

