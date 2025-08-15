Seit Mittwoch ist es offiziell: Wie der Generalsekretär der »Sozialistischen und kanakischen nationalen Befreiungsfront« (FLNKS), Dominique Fochi, auf einer Pressekonferenz in Nouméa erläuterte, lehnt die Unabhängigkeitsbewegung Neukaledoniens das Abkommen ab, das am 12. Juli in Bougival bei Paris unterzeichnet worden war. Es wurde zwischen einzelnen FLNKS-Vertetern, Repräsentanten der für eine Verlängerung der französischen Vorherrschaft über Neukaledonien eintrete...

