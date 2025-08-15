Die Sonne steht tief, Staub liegt in der Luft. Auf den Feldern Niedersachsens röhren die Mähdrescher bis spät in die Nacht. Es ist ein Rennen gegen die Uhr – und gegen das Wetter. »Das ist jetzt das perfekte Erntewetter«, wurde Konrad Westphale vom Landvolk Niedersachsen am Donnerstag in einer Verbandsmitteilung zitiert. »Sonne und Trockenheit kamen gerade noch rechtzeitig.« Nach einem vielversprechenden Start mit guter Gerstenernte drohten starke Regenfälle im Juli...

