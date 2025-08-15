Gegründet 1947 Freitag, 15. August 2025, Nr. 188
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
15.08.2025 / Schwerpunkt / Seite 3

»Wir können den PSOE nicht aufnehmen«

In Andalusien ist Anfang August ein Manifest veröffentlicht worden, in dem zur Einheit der Linken im Kampf gegen die Rechte aufgerufen wird. Ein Gespräch mit Óscar Reina

Carmela Negrete
Sie haben einen Aufruf zur Einheit der Linken unterzeichnet. Richtet der sich nur an die andalusische oder an die gesamte spanische Linke? Zunächst einmal erfolgte der Aufruf im Hinblick auf die Parlamentswahlen in Andalusien im nächsten Jahr, die, Stand jetzt, die ersten sind, die anstehen. Aber die Linke, die sozialen Bewegungen, kulturelle Organisationen, also alles, was links des sozialdemokratischen PSOE steht, muss die bestehende Lage analysieren und prüfen, o...

Artikel-Länge: 4789 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro