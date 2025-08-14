Gegründet 1947 Donnerstag, 14. August 2025, Nr. 187
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
14.08.2025 / Betrieb & Gewerkschaft / Seite 15

Bierstreik geht in die nächste Runde

Tarifverhandlungen bei sächsischen Brauereien werden fortgesetzt. Beschäftigte protestierenl in Leipzig

Gudrun Giese
Zum zweiten Mal tritt die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) an diesem Donnerstag mit Vertretern der Bierbrauereien im Tarifgebiet Sachsen-Thüringen zusammen. Wegen der nachlassenden Lust auf Bier sollen Brauereibeschäftigte nach dem Willen der Geschäftsleitungen auf Entgelterhöhungen verzichten. Zumindest jene, die an den sächsischen Standorten der Radeberger- und Carlsberg-Gruppen arbeiten. Seit Mittwoch streiken begleitend viele der insgesamt 770 Bes...

Artikel-Länge: 4004 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro