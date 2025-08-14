Gegründet 1947 Donnerstag, 14. August 2025, Nr. 187
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
14.08.2025 / Feuilleton / Seite 14

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Serengeti Kinder der Savanne In drei Teilen wird das ostafrikanische Grasland von Filmemacher John Downer auf 3sat illustriert. Los geht’s mit dem Tiernachwuchs: Eine Löwin verteidigt ihren Nachwuchs gegen ein anderes Rudel. GB 2022. 3sat, 16.00 Uhr Die Nordreportage: Hamburger Flughafen im Ferienfieber 60.000 Passagiere jeden Tag 125 Ziele werden vom größten Airport Norddeutschlands direkt angeflogen. In der Ferienzeit ist hier die Hölle los. BRD 2025. NDR, 18.15 U...

