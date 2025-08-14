Wenn Donald Trump dem Volk, das er regiert, mit der Bibel in der Hand gegenübertritt, die Familie vor dem Gespenst der Abtreibung schützen will und Amerika als »God’s own country« preist, dann mag sich so mancher Libertäre fragen, was dies mit der Freiheit des Marktes zu tun hat. Dabei ist die Betonung nationaler und kultureller Werte, die ein tugendhaftes Verhalten fördern und (analog zu Ayn Rands »Objektivismus«) objektive moralische Prinzipien (zum Beispiel den A...

Artikel-Länge: 18382 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.