Einfach mal einen raushauen. Wenn die Aufregung groß ist, kann man immer noch zurückrudern und bleibt wenigstens im Gespräch. Das ist die Masche von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, mit der er uns noch über drei lange Jahre Restamtszeit in Atem halten wird, wenn nicht Fritze Merz ein Einsehen hat und ihn von seinem Elend erlöst. Weimers letzter Streich war wie berichtet der Vorstoß, staatlich geförderte Kulturinstitutionen sollten bitte das Gendern sein lassen, ...

Artikel-Länge: 2670 Zeichen

