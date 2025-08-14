Nachdem der auch als »Big Balls« bekannte ehemalige DOGE-Mitarbeiter Edward Coristine bei einem versuchten Autodiebstahl Anfang August verletzt worden war, drohte US-Präsident Donald Trump, die Kontrolle über die Bundeshauptstadt Washington zu übernehmen. Am Dienstag (Ortszeit) sind erste Nationalgardisten laut AP eingetroffen – 800 soll Trump einberufen haben. Um die Polizei Washingtons legal unter Bundeskontrolle zu bringen, hat Trump kurzerhand einen »Verbrechens...

Artikel-Länge: 2946 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.