Bis zur nächsten Schlappe

Einen wunderschönen guten Morgen! Die Krise des Club Atlético Boca Juniors hat kein Ende. Auch am vierten Spieltag des Torneo Clausura der argentinischen Primera División gelang beim Klassiker gegen Racing Club vor eigenem Publikum kein Sieg. Der kurz zuvor eingewechselte Santiago Solari brachte die Académia in Minute 76 in Führung, dem Sturmtank Milton Giménez gelang zwei Minuten vor dem Ende noch der Ausgleich. Zuvor war es im Stadion unter den Fans mächtig unruhi...

Artikel-Länge: 3016 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.