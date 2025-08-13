Die im Kern rassistisch motivierte Ablehnung gegenüber nichtweißen Geflüchteten wird auch im Vereinigten Königreich vom politischen Arm der extremen Rechten und den entsprechenden Mediennetzwerken gezielt angeheizt. Mit Erfolg, wie ein am Montag veröffentlichter Bericht der Medienplattform Open Democracy über Proteste und Gegenproteste vom Sonnabend in Bristol im Südwesten Englands exemplarisch zeigt. »Sie sind Vergewaltiger, dreckige Vergewaltiger«, schallt es der ...

Artikel-Länge: 3647 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.