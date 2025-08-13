Unbekanntes Uruguay Fußball, Tango und Gelassenheit ¡Ay, qué lindo! In Montevideo wird getanzt, auf den Fußballplätzen für den ersten Weltmeisterschaftstitel seit 1950 trainiert, und die Gauchos bereiten sich auf das Rodeo vor. BRD 2019. 3sat, 15.15 Uhr Zu Tisch Ostschweiz Zwischen Streuobstwiesen und Dörrereien lässt sich die Birne essen und trinken. BRD 2018. Arte, 17.20 Uhr Gossip – Wie eine Band die nuller Jahre umkrempelte »It’s a cruel, cruel world to face on ...

