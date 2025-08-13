Berben, Weck, Heintje

Die ARD-Comedyserie »Zwei himmlische Töchter« zeigte 1978 zwei Nachtklubtänzerinnen, die ein Flugzeug erben und damit in die Luft gehen. Bekannt war damals nur Ingrid Steeger, nämlich aus »Klimbim«. Während Steeger schon Jahre vor ihrem Tod 2023 nicht mehr auftrat, ist ihre damalige Partnerin heute eine der vielseitigsten Schauspielerinnen Deutschlands. Iris Berben, die mehrere Internate besuchte, hatte Kontakte zur Hamburger Kunsthochschule, schloss sich der APO an...

Artikel-Länge: 2978 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.