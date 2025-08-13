Die Anzeige auf dem Konjunkturbarometer in Österreich bleibt unverändert. Die Industrie ist weiter in der Talsohle, die Erwerbslosigkeit steigt, die Inflation liegt über dem EU-Schnitt – wegen hoher Energie- und Lebensmittelpreise. Kurz: keine Spur eines wirtschaftlichen Aufschwungs. Das ist das Ergebnis des am Montag vorgestellten Konjunkturberichts des WIFO, des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. »Die derzeitige Rezession in der Herstellung von W...

