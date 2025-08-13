Der Ausblick: »düster«. Die Projekte: häufig »pausiert oder ganz und gar abgesagt«. Um die vor rund fünf Jahren beschlossene »Wasserstoffstrategie« der Bundesregierung steht es schlecht, trotz des kurzzeitigen PR-Hypes von Robert »schlechtester Wirtschaftsminister aller Zeiten« Habeck im vergangenen Jahr. Die damals gesetzten Ziele eines Wasserstoffhochlaufs bis zum Jahr 2030 würden bereits »krachend verfehlt«, zitierte ein Artikel im Onlineangebot der »Tagesschau« ...

Artikel-Länge: 2358 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.