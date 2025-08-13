Aus Deutschland abgeschoben und im Ausland wieder eingesperrt: Das droht dem kurdischen Schriftsteller Hamza A. In der Türkei hat er bereits mehrere politische Prozesse hinter sich. Gegenwärtig wird A. in Dresden in Abschiebehaft gefangengehalten. Dagegen wehrt er sich seit dem 24. Juni mit einem Hungerstreik. Mittlerweile befindet sich der Aktivist seinen Unterstützern zufolge in Lebensgefahr. Ihm drohen akutes Herz- und Organversagen sowie Hirnschäden. Am Dienstag...

