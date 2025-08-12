Was Löwen wollen Aus den Unterklassen. Von Gabriele Damtew

Der TSV 1860 München will wieder große Semmeln backen. In Zukunft. Das Jetzt ist allerdings die ungeliebte dritte Liga, in der die Münchner seit sieben Jahren herumdümpeln. Davor setzte es noch einen Zwangsabstieg in die Regionalliga. Aufstiegsambitionen sind nicht ganz neu beim Münchner Underdog, was zur Folge hat, dass sie weniger ernst genommen werden. Hinzu kommen Abhängigkeit von und Dispute mit Investor Hasan Ismaik, der dem Präsidium, der Presse und zuletzt s...

