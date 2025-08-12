Es könnte ein bahnbrechendes Projekt werden: In Zusammenarbeit mit der Nationalbibliothek von Neapel arbeiten Forscher der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) an der Entzifferung der berühmten Papyri aus Herculaneum. Das Gemeinschaftsprojekt »Unlost« wird vom Europäischen Forschungsrat mit 11,5 Millionen Euro gefördert. Herculaneum war eine antike Stadt am Golf von Neapel, die zusammen mit Pompeji und anderen Orten in der Umgebung im Jahre 79 u. ...

Artikel-Länge: 2408 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.