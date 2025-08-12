Traumorte – Die italienische Riviera Erholsame Seebäder und pittoreske Dörfer auf den Klippen: Mamma Italia nimmt dich in die Arme. BRD 2020. 3sat, 13.50 Uhr Die Nordreportage: Wacken Ärzte, Sanitäter, Metalheads »Doctor, Doctor, please! / Don’t you know I’m going fast?« Wo geheadbangt wird, da schmerzen die Leiber. BRD 2025. NDR, 18.15 Uhr Spotlight Dreck an der Ferula: Die Welt schaut weg, wie die katholische Geistlichkeit sich an Kindern vergeht. Auch The Boston ...

