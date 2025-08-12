Gegründet 1947 Dienstag, 12. August 2025, Nr. 185
12.08.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 9

Adanis profitable Buchungstricks

Australien: Carmichael-Mine sollte Staat Milliarden bringen, Unternehmen drückte sich erfolgreich

Thomas Berger
Von bis zu 10.000 Jobs in einer strukturschwachen Region war die Rede. Und außerdem von 22 Milliarden Australischen Dollar an Steuern und Gebühren, von denen der Staat profitieren würde. Die ­Carmichael-Mine im nordöstlichen Australien, eines der größten Steinkohlebergwerke weltweit, ist seit 2021 in Betrieb. »Steuern und Gebühren der Mine werden helfen, neue Schulen, Krankenhäuser und Straßen in ganz Queensland zu bauen«, heißt es noch immer ganz oben auf der Webse...

