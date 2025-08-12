Die jüngsten Zahlen des sudanesischen Gesundheitsministeriums lassen das Ausmaß des Hungers im Kriegsland Sudan erahnen: In der südwestsudanesischen Stadt Al-Faschir sind innerhalb einer Woche 63 Menschen an Mangelernährung gestorben. Das gab ein Vertreter des Ministeriums in dem Bundesstaat Norddarfur am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an. Bei den meisten Todesopfern handele es sich um Frauen und Kinder. Allerdings seien in der Zählung nur diejenigen b...

