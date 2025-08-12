Gegründet 1947 Dienstag, 12. August 2025, Nr. 185
12.08.2025 / Inland / Seite 4

Abschiebungen ohne Altersbeschränkung

Erstes Halbjahr 2025: Jeder neunte Abgeschobene minderjährig. Abschiebungen insgesamt häufiger

Max Ongsiek
Die rigide Abschiebemaschinerie macht vor keinem Alter halt. Das zeigt die am Montag veröffentlichte Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine schriftliche Anfrage des Bundestagsabgeordneten Dietmar Bartsch (Die Linke) vom 31. Juli 2025. Dieser wollte wissen, »wie viele der abgeschobenen Personen zum Zeitpunkt der Abschiebung« in den Jahren 2021 bis 2024 sowie im ersten Halbjahr 2025 »schulpflichtig« waren und wie viele der aus der BRD abgeschobenen Personen »nac...

