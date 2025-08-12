Die rigide Abschiebemaschinerie macht vor keinem Alter halt. Das zeigt die am Montag veröffentlichte Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine schriftliche Anfrage des Bundestagsabgeordneten Dietmar Bartsch (Die Linke) vom 31. Juli 2025. Dieser wollte wissen, »wie viele der abgeschobenen Personen zum Zeitpunkt der Abschiebung« in den Jahren 2021 bis 2024 sowie im ersten Halbjahr 2025 »schulpflichtig« waren und wie viele der aus der BRD abgeschobenen Personen »nac...

Artikel-Länge: 3790 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.