Befreundete Nachbarn waren Somalia und Äthiopien noch nie. In der somalischen Grenzregion Gedo scheinen sie zur Zeit auf eine militärische Konfrontation zuzusteuern. Äthiopische Truppen, die die Grenzstadt Dolow besetzt halten, haben der somalischen Nationalarmee in der vorigen Woche ein auf drei Tage befristetes Ultimatum gestellt, sich aus der Stadt Balad Hawo zurückzuziehen, über die diese einige Tage zuvor die Kontrolle übernommen hatten. Der Hintergrund des Vor...

Artikel-Länge: 3236 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.