Bundeskanzler Friedrich Merz fordert, »wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten«, damit es mit Deutschland wirtschaftlich wieder vorwärtsgeht. Das muss man Deutschlands »Arbeitgebern« nicht zweimal sagen. Sie sind längst dabei, die Lohnarbeit unter ihrem betrieblichen Kommando in ihrem Sinne effizienter zu gestalten. Die Tarifabschlüsse der vergangenen Monate machen deutlich, was die Kapitalseite an der Errungenschaft einer modernen T...

Artikel-Länge: 20910 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.