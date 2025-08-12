Das Leben ist härter als ein Schwanz«, sagte Gerhard, während er eine Zigarette aus der Packung pfriemelte. Sie dampfen hier ausnahmslos die relativ günstigen Kräuter vom Discounter und geben mir unentwegt eine aus. Da mal drüber nachdenken, Berliner SPD-Büchsen und -Sackler – warum die Knappbetuchten, die sich die Buckel krumm schuften, die großzügigsten Zeitgenossen sind. »Nein«, widersprach ihm Adrian, der frischbestallte Getränkediensthabende. »Das Leben ist sch...

Artikel-Länge: 2620 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.