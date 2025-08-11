Der Dänholm Schatzinsel zwischen Stralsund und Rügen Nur 95 Hektar groß ist der kleine Landtupfer im Strelasund. Segelunterricht gibt es dort in einer alten Kanonenbootgarage. BRD 2023. NDR, 14.00 Uhr Die Nordreportage: Wildes Rügen Touristen kontra Naturschutz Problembär Mensch: Die Ostseeinsel wird jährlich von 1,4 Millionen Gästen besucht. Zwischen Kreidefelsen und Buchenwäldern benehmen sich dabei manche wie die letzten Trampel. BRD 2025. NDR, 18.15 Uhr Toi, toi...

